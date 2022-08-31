Події

09:17 31.08.2022

Глава МЗС Литви: Необхідно повернутися до питання про введення миротворців на Запорізьку АЕС

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Глава МЗС Литви: Необхідно повернутися до питання про введення миротворців на Запорізьку АЕС

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс запропонував Євросоюзу повернутися до розгляду питання щодо створення військової миротворчої місії для захисту Запорізької АЕС в Україні.

"Ми ніколи не були так близько до ядерної катастрофи, як зараз. Просто висловлення жалю щодо цієї ситуації може бути недостатньо", - сказав міністр журналістам у Празі, які прибули на неформальну зустріч міністрів закордонних справ країн ЄС.

"Ми маємо повернутися до тієї дискусії, яку ми вели майже півроку тому, про можливе (створення - BNS) військових миротворчих сил, які гарантували б ядерну безпеку на Запорізькій АЕС і навколо неї", - додав він.

Запорізьку АЕС, найбільшу в Європі, взяли під контроль російські окупанти з початку березня.

Теги: #литва #заес

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