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09:09 31.08.2022

Уночі окупанти обстріляли Краматорськ, Слов'янськ, Часів Яр і Курахове в Донецькій області – голова ОВА

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Уночі окупанти обстріляли Краматорськ, Слов'янськ, Часів Яр і Курахове в Донецькій області – голова ОВА

У ніч на середу, 31 серпня, російські окупанти обстріляли Краматорськ, Слов'янськ, Часів Яр і Курахове в Донецькій області, багато руйнувань у житловому секторі, повідомив голова ОВА Павло Кириленко.

"Уночі обстрілів зазнали Краматорськ, Слов'янськ, Часів Яр і Курахове", - написав він у телеграм-каналі.

Зокрема, у Краматорську внаслідок ракетного удару пошкоджено щонайменше чотири багатоповерхівки в центральній частині міста. У Слов'янську – будинки за п'ятьма адресами.

У Часовому Яру під вогонь потрапили житловий сектор і промзона. Пошкоджено два багатоквартирні будинки.

У Кураховому росіяни влучили в автостоянку - згоріли приватні автомобілі й муніципальна техніка. Обсяги завданих збитків встановлюються.

"Росіяни б'ють по цивільних цілях щодня - і робитимуть це й надалі. Кожен їхній обстріл міг би мати значно страшніші наслідки, якби мешканці постраждалих будинків не були вчасно евакуйовані. Саме завдяки своєчасній евакуації сьогоднішня ніч минула без жертв серед цивільного населення попри потужні ракетні удари та значні руйнування", – констатував Кириленко.

Голова ОВА знову звернувся з закликом негайно евакуюватися.

 

Теги: #війна #донецька_область

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