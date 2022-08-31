Події

06:56 31.08.2022

Глава МЗС Нідерландів підтримує плани заборони на видачу туристичних шенгенських віз громадянам РФ

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Глава МЗС Нідерландів підтримує плани заборони на видачу туристичних шенгенських віз громадянам РФ

Нідерланди виступають за запровадження заборони на видачу туристичних шенгенських віз громадянам Росії, заявив у вівторок в ефірі телерадіоканалу RTL глава МЗС країни Вопке Хукстра.

Однак, на думку міністра, цей захід слід застосовувати саме щодо туристів, в той час як студентам, біженцям або для сімейних візитів візи потрібно продовжувати видавати.

Він планує обговорити цю ситуацію в Празі з колегами по ЄС.

Раніше повідомлялося, що Європейська комісія винесла рішення цієї проблеми на рівень національних урядів країн ЄС. Так, країни Балтії та Чехія підтримують ідею обмеження видачі віз громадянам Росії, а інші країни - Німеччина, Греція, Кіпр і Франція виступають проти таких жорстких заходів.

Теги: #візи #росія #поліція #нідерланди

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