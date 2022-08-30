У Дружківці внаслідок обстрілів постраждали дві школи, Палац спорту та Палац культури - голова ОВА

Дві школи, Палац спорту і Палац культури постраждали у вівторок в Дружківці унаслідок російських обстрілів, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"Школа № 8 знищена дощенту. Вона нещодавно була відремонтована і готувалася розпочати навчальний процес 1 вересня. За попередньою інформацією, жертв серед цивільних немає. Немає жодного місця в Донецькій області, безпечного від російської зброї. Вони будуть знищувати все, до чого дотягнуться", - написав він у Facebook.

Глава ОВА закликав жителів евакуюватися.

"У таких обставинах залишатися в області не можна! Прилетіти може куди завгодно. Евакуюйтеся, поки є така можливість! Держава забезпечує безкоштовну евакуацію в безпечні регіони України", - додав він.