Керівник САП: Уже зараз ми маємо думати, як посилити відповідальність за корупцію після війни

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко наголошує на необхідності ухвалення низки законодавчих змін для посилення відповідальності за корупційні дії.

"Уже зараз ми маємо думати, як реформуватимемо антикорупційну інфраструктуру і як посилюватимемо відповідальність за корупційні прояви в період післявоєнного відновлення", - сказав Клименко у вівторок у Києві на конференції "Співпраця з ОЕСР та нові горизонти для українського антикорупційного порядку денного".

За його словами, міжнародна співпраця показала, що українські антикорупційні правоохоронні органи чітко розуміють алгоритм дій та механізм розслідування злочинів, пов'язаних із міжнародними фактами хабарництва.

"Це не єдиний факт ефективної співпраці САП та НАБУ з іноземними правоохоронними органами. Ми також маємо позитивний досвід роботи зі Швейцарією, де за одним з епізодів навіть є вирок першої інстанції", - розповів керівник САП.

Клименко наголосив, що Україні слід розробити та ухвалити законодавчі зміни, які дадуть можливість ефективно розслідувати злочини зазначеної категорії.

"Йдеться про виокремлення міжнародного хабарництва в окремий вид злочину. Також важливим питанням є зміцнення можливості САП та НАБУ автономно здійснювати міжнародну співпрацю, особливо в частині екстрадиції, оскільки наразі ми повністю залежимо від генерального прокурора", - заявив Клименко.

Керівник САП додав, що також важливим питанням є вдосконалення процедури міжнародного розшуку та інституту сповіщення про підозру.

"Це важлива робота і САП готова активно брати участь у ній, насамперед шляхом реалізації практичних кримінальних проваджень", - підсумував Клименко.