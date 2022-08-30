Події

14:51 30.08.2022

Керівник САП: Уже зараз ми маємо думати, як посилити відповідальність за корупцію після війни

2 хв читати
Керівник САП: Уже зараз ми маємо думати, як посилити відповідальність за корупцію після війни

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко наголошує на необхідності ухвалення низки законодавчих змін для посилення відповідальності за корупційні дії.

"Уже зараз ми маємо думати, як реформуватимемо антикорупційну інфраструктуру і як посилюватимемо відповідальність за корупційні прояви в період післявоєнного відновлення", - сказав Клименко у вівторок у Києві на конференції "Співпраця з ОЕСР та нові горизонти для українського антикорупційного порядку денного".

За його словами, міжнародна співпраця показала, що українські антикорупційні правоохоронні органи чітко розуміють алгоритм дій та механізм розслідування злочинів, пов'язаних із міжнародними фактами хабарництва.

"Це не єдиний факт ефективної співпраці САП та НАБУ з іноземними правоохоронними органами. Ми також маємо позитивний досвід роботи зі Швейцарією, де за одним з епізодів навіть є вирок першої інстанції", - розповів керівник САП.

Клименко наголосив, що Україні слід розробити та ухвалити законодавчі зміни, які дадуть можливість ефективно розслідувати злочини зазначеної категорії.

"Йдеться про виокремлення міжнародного хабарництва в окремий вид злочину. Також важливим питанням є зміцнення можливості САП та НАБУ автономно здійснювати міжнародну співпрацю, особливо в частині екстрадиції, оскільки наразі ми повністю залежимо від генерального прокурора", - заявив Клименко.

Керівник САП додав, що також важливим питанням є вдосконалення процедури міжнародного розшуку та інституту сповіщення про підозру.

"Це важлива робота і САП готова активно брати участь у ній, насамперед шляхом реалізації практичних кримінальних проваджень", - підсумував Клименко.

Теги: #клименко #сап

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:37 22.08.2022
Глава Нацполіції просить українців уникати людних місць і перебувати в укриттях під час повітряної тривоги

Глава Нацполіції просить українців уникати людних місць і перебувати в укриттях під час повітряної тривоги

15:29 18.08.2022
Маасікас обговорив із Клименком подальшу боротьбу з корупцією в Україні

Маасікас обговорив із Клименком подальшу боротьбу з корупцією в Україні

17:10 15.08.2022
Колишній прокурор привласнив 8 кг золота, вилученого під час обшуку – САП

Колишній прокурор привласнив 8 кг золота, вилученого під час обшуку – САП

20:45 28.07.2022
Посли G7 вітають призначення Клименка керівником САП

Посли G7 вітають призначення Клименка керівником САП

19:25 28.07.2022
США вітають призначення Клименка на посаду голови САП

США вітають призначення Клименка на посаду голови САП

17:41 28.07.2022
Екснардепу Мартиненку висунули нову підозру в отриманні EUR311,6 тис. хабара від чеської Skoda

Екснардепу Мартиненку висунули нову підозру в отриманні EUR311,6 тис. хабара від чеської Skoda

10:53 28.07.2022
Генпрокурор Костін затвердив Олександра Клименка керівником САП - Єрмак

Генпрокурор Костін затвердив Олександра Клименка керівником САП - Єрмак

18:41 27.07.2022
Кандидат на посаду керівника САП Клименко відповідає вимогам законодавства - конкурсна комісія

Кандидат на посаду керівника САП Клименко відповідає вимогам законодавства - конкурсна комісія

11:28 19.07.2022
Комісія затвердила рішення про визначення детектива НАБУ Клименка переможцем у конкурсі на керівника САП та подає документи до Офісу генпрокурора

Комісія затвердила рішення про визначення детектива НАБУ Клименка переможцем у конкурсі на керівника САП та подає документи до Офісу генпрокурора

16:54 18.07.2022
Чиновника АРМА взято під варту з альтернативою арешту - САП

Чиновника АРМА взято під варту з альтернативою арешту - САП

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

У 33 з 51 підконтрольного села Херсонської області немає світла - глава Адміністрації

Кабмін ініціює санкції проти деяких представників РПЦ, зокрема патріарха Кирила

Тренувальна місія ЄС для ЗСУ отримала "зелене світло" міністрів оборони Євросоюзу

Україна розробляє евакуаційні маршрути для жителів окупованого Криму - Подоляк

У Дружківці внаслідок обстрілів постраждали дві школи, Палац спорту та Палац культури - голова ОВА

ОСТАННЄ

СБУ нейтралізувала злочинну організацію, яка під виглядом добробата викрадала людей у Львівській області

ЗЕЛЕНСЬКИЙ ЗУСТРІВСЯ В КИЄВІ З ГЕНЕРАЛЬНИМ ДИРЕКТОРОМ МАГАТЕ ГРОССІ

У 33 з 51 підконтрольного села Херсонської області немає світла - глава Адміністрації

Кабмін ініціює санкції проти деяких представників РПЦ, зокрема патріарха Кирила

Тренувальна місія ЄС для ЗСУ отримала "зелене світло" міністрів оборони Євросоюзу

Україна розробляє евакуаційні маршрути для жителів окупованого Криму - Подоляк

У Дружківці внаслідок обстрілів постраждали дві школи, Палац спорту та Палац культури - голова ОВА

У Київській області на користь держави конфісковано каміння бурштину вартістю 12,5 млн грн

Окупанти знову обстріляли Харків, розпочалася пожежа у багатоповерхівці - Терехов

Понад третина українських біженців, які перебувають закордоном, планують повернутися додому, щойно там буде безпечно перебувати – соцопитування

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА