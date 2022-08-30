Події

13:57 30.08.2022

Усі основні транспортні артерії через Дніпро на півдні непроїзні для важкої техніки РФ - Гуменюк

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Усі основні транспортні артерії через Дніпро на півдні непроїзні для важкої техніки РФ - Гуменюк

Усі основні транспортні артерії через Дніпро на півдні непроїзні для важкої техніки РФ, повідомила керівник об'єднаного пресцентру Сил оборони ОК "Південь" Наталія Гуменюк.

"Переправа важлива, оскільки потужний Дніпро не пропустить просто так, тому підтягувати резерви ворог намагається з лівого берега. Але відкоригована нашим вогневим контролем транспортна логістика не дозволяє йому цього, саме тому що ми обережно і точково відпрацювали по цих мостах: це основні транспортні артерії через Дніпро, вони стали непроїзними для важкої техніки", - сказала Гуменюк на брифінгу в Медіацентрі "Україна" у Львові у вівторок.

Вона наголосила, що наразі РФ не має транспортної можливості підтягувати резерви з лівого берега.

"Тому вони створюють ілюзію підтягування резервів, переміщуючи військові підрозділи між населеними пунктами", - пояснила Гуменюк.

За її словами, РФ може продовжувати намагатися налаштувати поромну або понтонну переправу, але вся територія, де її може бути розгорнуто, також перебуває під вогневим контролем України і буде вражена.

Щодо ситуації на півдні України Гуменюк зазначила, що наразі тривають бої, і вони потребують інформаційної тиші.

"Найгарячіші новини у нас ще попереду. Зараз тривають бої, і тому вони потребують інформаційної тиші", - зазначила вона.

Теги: #війна #ок_південь

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