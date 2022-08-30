Події

13:03 30.08.2022

Росія обстрілює коридори, якими місія МАГАТЕ має дістатися до ЗАЕС, – Подоляк

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Росія обстрілює коридори, якими місія МАГАТЕ має дістатися до ЗАЕС, – Подоляк

Росія обстрілює коридори, якими місія МАГАТЕ має дістатися до Запорізької АЕС, написав у твіттері у вівторок радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк.

"Все передбачувано. Росія умисно обстрілює коридори, якими місія МАГАТЕ має дістатися ЗАЕС. Все, щоб запропонувати прохід через Крим/ОРДЛО. Позиція України незмінна. Доступ лише через підконтрольну територію України. Демілітаризація АЕС. Негайне відведення російських військ. На станції – лише український персонал", - написав він.

 

Теги: #магате #заес #подоляк

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