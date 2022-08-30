Конкурс з обрання директора НАБУ може завершитися через 3 місяці - заступник глави ОП Смирнов

Заступник глави Офісу президента Андрій Смирнов розраховує на обрання директора Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) через три місяці.

"22 вересня має розпочатися конкурс з обрання директора НАБУ. З урахуванням усіх процедур, мені здається, що він має завершитися протягом трьох місяців, десь так приблизно", - сказав Смирнов журналістам у вівторок у Києві, відповідаючи на запитання про те, коли в Україні може з'явитися новий директор НАБУ.

За його словами, терміни роботи комісії та дата самого обрання директора НАБУ залежать від того, який регламент роботи прийме конкурсна комісія та які будуть етапи конкурсу, співбесіди, скільки вони триватимуть, а також від того, чи буде потреба у додаткових співбесідах.

"Керуючись обережним оптимізмом, я розраховую на те, що цей конкурс може легко завершитися за три місяці", - підсумував він.