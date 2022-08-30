Події

11:06 30.08.2022

8 російських носіїв крилатих ракет чергують у Чорному та Середземному морях – ВМС ЗСУ

1 хв читати
8 російських носіїв крилатих ракет чергують у Чорному та Середземному морях – ВМС ЗСУ

У Чорному і Середземному морях перебувають вісім російських носіїв крилатих ракет, повідомили Військово-Морські сили ЗСУ.

"Станом на 30 серпня в Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають три ворожі носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп - 24 ракети... у Середземному морі - п’ять носіїв крилатих ракет "калібр", - поінформували ВМС ЗСУ у вівторок у телеграм-каналі .

Росія продовжує контролювати морські комунікації в Азовському морі, тримаючи на бойовому чергуванні до трьох кораблів і катерів.амс

За добу в інтересах Росії Керч-Єнікальською протокою пройшли до Чорного моря 24 судна (із них 7 суден продовжило рух у напрямку протоки Босфор); до Азовського моря - 34 судна, з яких 7 суден рухалося з протоки Босфор.

 

Теги: #війна #ракети #вмс_зсу

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:57 30.08.2022
Усі основні транспортні артерії через Дніпро на півдні непроїзні для важкої техніки РФ - Гуменюк

Усі основні транспортні артерії через Дніпро на півдні непроїзні для важкої техніки РФ - Гуменюк

13:29 30.08.2022
Кабмін дозволив аграріям не повертати держдопомогу за знищені російськими окупантами зерносховища та с/г тварин

Кабмін дозволив аграріям не повертати держдопомогу за знищені російськими окупантами зерносховища та с/г тварин

13:06 30.08.2022
Установчі документи та розгортання field office спецтрибуналу з розслідування агресії РФ можуть бути до кінця цього року – заступник глави ОП Смирнов

Установчі документи та розгортання field office спецтрибуналу з розслідування агресії РФ можуть бути до кінця цього року – заступник глави ОП Смирнов

10:57 30.08.2022
Кількість загиблих унаслідок обстрілу Харкова зросла до п'яти осіб, семеро поранених - Терехов

Кількість загиблих унаслідок обстрілу Харкова зросла до п'яти осіб, семеро поранених - Терехов

10:47 30.08.2022
Унаслідок ранкового обстрілу центру Харкова 4 людей загинуло, 4 поранені - Синєгубов

Унаслідок ранкового обстрілу центру Харкова 4 людей загинуло, 4 поранені - Синєгубов

10:37 30.08.2022
Окупанти обстріляли центральну частину Харкова, є пожежа - Терехов

Окупанти обстріляли центральну частину Харкова, є пожежа - Терехов

09:44 30.08.2022
Дві громади Сумщини зазнали обстрілів уночі та вранці у вівторок – голова ОВА

Дві громади Сумщини зазнали обстрілів уночі та вранці у вівторок – голова ОВА

09:28 30.08.2022
ЗСУ від початку повномасштабного вторгнення знищили понад 47,5 тис. російських окупантів - Генштаб

ЗСУ від початку повномасштабного вторгнення знищили понад 47,5 тис. російських окупантів - Генштаб

07:13 30.08.2022
Міністри оборони ЄС у Празі обговорять безпеку Євросоюзу

Міністри оборони ЄС у Празі обговорять безпеку Євросоюзу

06:42 30.08.2022
Війна в Україні забрала життя щонайменше 5,66 тис. цивільних, іще 8,06 тис. поранені – ООН

Війна в Україні забрала життя щонайменше 5,66 тис. цивільних, іще 8,06 тис. поранені – ООН

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Усі основні транспортні артерії через Дніпро на півдні непроїзні для важкої техніки РФ - Гуменюк

Окупанти обстріляли автомобілі цивільних, які виїхали на підконтрольну уряду територію України через блокпост у Василівці, – мер Мелітополя

Міненерго України підтвердило прибуття місії МАГАТЕ до Києва

Росія обстрілює коридори, якими місія МАГАТЕ має дістатися до ЗАЕС, – Подоляк

Кількість загиблих унаслідок обстрілу Харкова зросла до п'яти осіб, семеро поранених - Терехов

ОСТАННЄ

За понеділок ЗСУ знищили три російські безпілотники

Окупанти обстріляли автомобілі цивільних, які виїхали на підконтрольну уряду територію України через блокпост у Василівці, – мер Мелітополя

Міненерго України підтвердило прибуття місії МАГАТЕ до Києва

Росія обстрілює коридори, якими місія МАГАТЕ має дістатися до ЗАЕС, – Подоляк

Конкурс з обрання директора НАБУ може завершитися через 3 місяці - заступник глави ОП Смирнов

В Україні в середу очікується тепла і суха погода, лише у південних областях місцями короткочасні дощі та грози

З тимчасово окупованих територій Харківщини вдалося евакуювати майже 800 жителів, зокрема понад 200 дітей – ДСНС

ОЕСР має стати одним із ключових гравців у повоєнному відновленні України - Єрмак

У День знань відбудеться всеукраїнський онлайн-урок "Повертаюся до навчання" з українськими знаменитостями - Міносвіти

На Миколаївщині не більше ніж 5% навчальних закладів працюватимуть в офлайн-форматі – голова ОВА Кім

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА