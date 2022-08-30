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08:29 30.08.2022

Представники Міноборони обманним шляхом заволоділи грошима при закупівлі військової амуніції для ЗС України на суму $580 тис., їм повідомлено про підозру

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Представники Міноборони обманним шляхом заволоділи грошима при закупівлі військової амуніції для ЗС України на суму $580 тис., їм повідомлено про підозру

Представники Міністерства оборони України, виконуючи доручення міністерства із закупівлі військової амуніції для Збройних сил України на суму $580 тис. США, обманним шляхом заволоділи коштами Міноборони, їм повідомлено про підозру, повідомила пресслужба Національної поліції України.

"На підставі зібраних доказів слідчі повідомили трьом учасникам злочинної групи про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 (шахрайство) Кримінального кодексу України", - сказано в повідомленні.

За даними слідства, серед підозрюваних – співзасновники та директор офшорної компанії на території Королівства Бахрейн, один із них чинний адвокат. Під час обшуків у фігурантів вилучили гроші у різній валюті на загальну суму понад 37 млн грн.

"Для заволодіння коштами фігуранти переконали керівництво турецької компанії укласти договір із підконтрольним товариством на закупівлю 1000 військових балістичних жилетів IV-го рівня захисту для їх термінової поставки на потреби ЗСУ. В результаті офшорна компанія отримала 580 000 доларів США. Насправді жодних поставок продукції військового призначення не було, а отримані шахрайським шляхом кошти зловмисники розподілили між собою", - йдеться у повідомленні.

Зазначені громадяни були представниками Міністерства оборони. На виконання доручення Міноборони вони знайшли за кордоном постачальника товарів військового призначення для потреб Збройних сил України та організували укладення договору між оборонним відомством та турецькою компанією на загальну суму понад 16 млн євро.

Крім того, поліцейські провели санкціоновані обшуки та вилучили 17 млн грн, $400 тис. дол США, 100 000 євро, чорнові записи, документацію.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 12 років із конфіскацією майна.

 

 

 

Теги: #міноборони #шахраї #закупівлі

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