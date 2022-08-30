На Тернопільщині відновили рух на ділянці, де раніше зійшли з рейок вантажні вагони

Рух потягів на ділянці Максимівка - Підволочиськ у Тернопільській області, де 28 серпня зійшли з рейок вантажні вагони, відновлено непарним шляхом під тепловозною тягою, повідомила пресслужба АТ "Укрзалізниця".

"Це означає, що потяги вже почнуть повертатися до своїх звичних маршрутів і поступово скорочуватимуть затримки", - зазначили в "УЗ".

Так, у напрямку Львова поїзди №55/56 Київ - Ясіня та №705/706 Київ - Перемишль поки що прямуватимуть об'їзним маршрутом. Усі інші, починаючи з №81 Київ – Ужгород, – своїм звичним, через Вінницю, Хмельницький і Тернопіль.

Поїзди зі Львова, починаючи з №22 Львів – Харків та №26/236 Ворохта, Чернівці – Одеса, вже прямуватимуть через Тернопіль, Хмельницький та Вінницю.