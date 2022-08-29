Окупанти в понеділок здійснили чотири обстріли по п'яти ОТГ Сумщини - Живицький

Російські окупанти в понеділок здійснили чотири обстріли по п'яти ОТГ Сумської області, повідомив голова ОВА Дмитро Живицький.

"За день, з 10 ранку до 22 вечора, росіяни чотири рази відкривали вогонь по території області, зокрема по Краснопільській, Есманській, Шалигинській, Зноб-Новгородській та Буринській громадах", - написав він у телеграм-каналі.

За словами Живицького, загалом 43 прильоти. Ворог використовував самохідну артилерійську установку (САУ) та міномети.

Обійшлося без жертв і руйнувань.