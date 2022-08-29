Окупанти обстріляли вдень Марганець та Червоногригорівську ОТГ

Голова Нікопольської районної військової адміністрації Дніпропетровської області Євген Євтушенко повідомив про обстріли російськими окупантами м.Марганець та територію Червоногригорівської об'єднаної територіальної громади у понеділок, інформації про постраждалих немає.

"День пройшов неспокійно. Вранці та вдень зі ствольної артилерії обстріляне місто Марганець та територія Червоногригорівської ТГ. Є руйнування інфраструктури, відповідні служби усувають наслідки. Інформація про постраждалих та загиблих наразі відсутня. На інших територіях району день пройшов без надзвичайних обставин", - написав Євтушенко у телеграмі.

За його словами, техніку та живу силу окупантів на території Нікопольського району в понеділок зафіксовано не було.

Голова райадміністрації зазначив, що наступна ніч буде "з тривогами та звуками артилерійських обстрілів та дуелей" і закликав мешканців району перебувати у бомбосховищі чи укриттях.

Як повідомлялося, Нікополь, Марганецька та Червоногригорівська ОТГ були обстріляні російськими окупантами в ніч на понеділок, ймовірно, модернізованими ракетами С-300. Пошкоджено 16 житлових будинків, 1 знищено, пошкоджено також кілька промислових та господарських будівель, ЛЕП та автомобіль. Люди не постраждали.