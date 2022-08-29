Події

21:08 29.08.2022

Зеленський вручив ордени "Золота Зірка" рідним загиблих українських захисників, удостоєних звання Героя України

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Зеленський вручив ордени "Золота Зірка" рідним загиблих українських захисників, удостоєних звання Героя України

Президент України Володимир Зеленський у День пам'яті захисників України, які загинули у боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність нашої держави, передав ордени "Золота Зірка" членам родин воїнів, удостоєних звання Героя України посмертно.

Як повідомляється на сайті глави Української держави, церемонія відбулася у Білому залі Героїв України у Маріїнському палаці у Києві в понеділок. У ній взяли участь також секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, міністр оборони Олексій Резніков, міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, голова Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко, голова Служби безпеки України Василь Малюк.

Президент наголосив, що Україна пам'ятатиме своїх захисників та захисниць, а їхній героїзм назавжди залишиться в історії українського народу та держави. "Ми зробимо все, щоб історія кожного воїна стала відомою всім українцям, усім європейцям, усім у світі. Люди мають цінувати те, що зробили й роблять наші захисники, обов’язково це пам’ятати й шанувати", – сказав Зеленський.

Присутні вшанували хвилиною мовчання пам'ять тих, хто віддав життя за Україну.

 

 

Теги: #президент #війна #нагороди #загиблі

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