Події

18:01 29.08.2022

"Переговори" з Росією ведуться на південному напрямку фронту. Вони відбуваються успішно – Подоляк

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"Переговори" з Росією ведуться на південному напрямку фронту. Вони відбуваються успішно – Подоляк

Переговори з Росією в єдиному можливому сьогодні форматі веде "спеціальна українська делегація, зокрема, на південному напрямку фронту", написав у понеділок у телеграм-каналі радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

"Перемовини" відбуваються успішно. Чекаємо на нові "компроміси" у вигляді "жестів доброї волі" - написав він.

Зранку в понеділок у деяких ЗМІ з'явилися повідомлення про наступальні дії ЗСУ на півдні України.

 

Теги: #війна #подоляк

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