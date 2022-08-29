"Переговори" з Росією ведуться на південному напрямку фронту. Вони відбуваються успішно – Подоляк

Переговори з Росією в єдиному можливому сьогодні форматі веде "спеціальна українська делегація, зокрема, на південному напрямку фронту", написав у понеділок у телеграм-каналі радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

"Перемовини" відбуваються успішно. Чекаємо на нові "компроміси" у вигляді "жестів доброї волі" - написав він.

Зранку в понеділок у деяких ЗМІ з'явилися повідомлення про наступальні дії ЗСУ на півдні України.