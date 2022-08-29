Подоляк закликав не спекулювати інформацією про перебіг бойових дій

Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк закликав не маніпулювати та не спекулювати інформацією про перебіг воєнних операцій.

"Розумію наші бажання та мрії. Але все-таки пропоную виходити з обережного коментарійного формату щодо будь-яких наших воєнних дій..." - написав він у понеділок у телеграм-каналі.

"Тому принагідно ще раз нагадую всім політикам, експертам та лідерам громадської думки (зрозуміло, що вони все знають набагато краще за безпосередніх виконавців) про важливість не маніпулювати та не спекулювати інформацією про хід військових операцій до офіційних заяв представників Збройних сил чи Міністерства оборони України", - написав він.

Подоляк також попросив журналістів сьогодні та в наступні дні особливо ретельно перевіряти джерела інформації та експертизу конкретних спікерів за темою. "Давайте фільтрувати інформацію та професійно працювати з поваги до українських захисників", - написав він.

У понеділок у деяких ЗМІ з'явилися повідомлення про наступальні дії Збройних сил України на півдні.

Джерело https://t.me/M_Podolyak/109?fbclid=IwAR13U_IAZIUlhfXN9xIblwIZv0x9o7OM4Elz522ebtD8CycK7k5kYHrgoC0