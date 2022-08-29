Події

15:12 29.08.2022

Затримано доцента кафедри столичного вишу, який організував переправлення через кордон чоловіків призовного віку під виглядом польських студентів

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Правоохоронці Києва викрили схему переправлення чоловіків призовного віку через кордон під виглядом польських студентів і затримали доцента кафедри одного зі столичних університетів, який організував цю схему.

"За процесуального керівництва Київської міської прокуратури затримано та повідомлено про підозру громадянину за фактом незаконного переправлення осіб через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України)", - йдеться у повідомленні Київської міської прокуратури в телеграм-каналі в понеділок.

За інформацією прокуратури, доцент кафедри одного з університетів організував схему переправлення за кордон осіб призовного віку як "польських студентів".

"Підозрюваний обіцяв чоловікам, які живуть у Києві та підлягають мобілізації, допомогу у виготовленні підроблених документів – запрошень на навчання, студентських квитків і довідок про навчання у вищому навчальному закладі Польщі. Вартість такої послуги він оцінював у 1500 євро з людини", - зазначається у повідомленні.

Уточнюється, що правоохоронці зафіксували факти одержання зловмисником коштів від двох осіб.

"Під час обшуків за місцем проживання затриманого вилучено документацію, банківські картки, комп'ютерну техніку та значну суму коштів… З’ясувалося, що чоловік має судимість та наразі перебуває на випробувальному терміні", - інформують у прокуратурі Києва.

 

Теги: #прокуратура #військовозобовязані

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