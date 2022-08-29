На сайті ОП розмістили довідку про виплати та гарантії для постраждалих унаслідок війни

Офіс президента України за підтримки проєкту Ради Європи "Подальший розвиток соціальних прав людини в Україні" підготував довідку про виплати та гарантії для постраждалих при виконанні службових, трудових, професійних обов'язків та членів їхніх сімей, інших постраждалих унаслідок війни.

Як повідомляє пресслужба глави держави, у довідці міститься інформація для різних категорій потерпілих від війни – від військовослужбовців, службовців, які дістали травм, поранень на передовій, та їхніх сімей, до дітей, працівників виробництв, волонтерів, а також журналістів та цивільних, які постраждали внаслідок російських авіаударів, обстрілів, бомбардувань.

У довідці також наведено рекомендації щодо того, куди потрібно звертатися для отримання виплат, які документи слід надати, а також посилання на відповідні нормативно-правові акти.

Інформація постійно оновлюватиметься з урахуванням змін у законодавстві.

Довідку розміщено за адресою: https://www.president.gov.ua/storage/j-files-storage/01/15/81/e941835fec988da38f42d87c77f2698a_1661766585.pdf