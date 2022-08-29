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13:48 29.08.2022

Україна хотіла б отримати від Швеції гаубиці Archer та ЗРК RBS-70 - глава МЗС

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Україна хотіла б отримати від Швеції гаубиці Archer та ЗРК RBS-70 - глава МЗС

Україна хотіла б отримати від Швеції гаубиці Archer, зенітно-ракетні комплекси RBS-70 та більше снарядів для артилерійських систем, повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Найкраще, що Швеція може зробити в галузі оборони найближчими тижнями, - це надати Україні свої знамениті самохідні гаубиці Archer, зенітно-ракетні комплекси RBS-70 і більше снарядів для наших артилерійських систем, тому що, хоч як би це дивно не звучало, кращий спосіб врятувати людські життя, зокрема життя мирних жителів, та врятувати більше українських сіл, міст та селищ від знищення – це дати Україні більше зброї, щоб ми могли відбити російську агресію та російську армію", - сказав Кулеба на пресконференції у Стокгольмі. в понеділок.

Міністр також висловив вдячність Швеції за оголошення про новий пакет допомоги Україні, половина якого буде присвячена оборонним цілям.

Теги: #швеція #зрк #гаубиці

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