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13:38 29.08.2022

Генштаб ЗСУ про справу щодо оборони аеропорту "Київ": Заяви Кривоноса про звільнення з військової служби не відповідають дійсності

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Генштаб ЗСУ про справу щодо оборони аеропорту "Київ": Заяви Кривоноса про звільнення з військової служби не відповідають дійсності

Генеральний штаб Збройних сил України прокоментував інформацію, що з'явилася в ЗМІ, про початок Державним бюро розслідувань кримінального провадження щодо організації оборони аеропорту "Київ".

У повідомленні у фейсбуці Генштаб спростував інформацію про розсилку підрозділам ЗСУ телеграм із повідомленням про початок кримінального провадження.

"За результатами повідомляється, що ДБР не може та не здійснює комунікацію з військовими підрозділами шляхом надсилання будь яких телеграм, а лише виключно у спосіб визначений законодавством - через листування. На даний час таке листування відбувається лише з Міністерством оборони та Генеральним штабом Збройних сил України виключно з метою з’ясування фактів та обставин, які мали місце безпосередньо в ході оборони аеропорту "Київ" Жуляни з 24.02.2022 по 03.04.2022 року. Усю запитувану інформацію надано до ДБР встановленим порядком", - наголошують у Генштабі.

Щодо участі в обороні аеропорту "Київ" генерал-майора запасу Сергія Кривоноса у Генштабі наголошують, що його було залучено до оборони виключно як добровольця і з урахуванням його бойового досвіду в обороні краматорського аеродрому у 2014 році.

"Головнокомандувачем ЗС України було призначено керівником оборони аеропорту "Київ". З 24.02.2022 року до сьогодні Кривонос С.Г. на військовій службі не перебуває та на військову службу під час мобілізації не призивався. Документи, що надані в публікації, не є підставою для зарахування на військову службу, в тому числі під час проведення мобілізації. Відповідно, жодних вказівок від верховного головнокомандувача ЗС України щодо його звільнення з військової служби не надходило", - пояснили у Генштабі.

Згодом, під час стабілізації ситуації навколо Києва, аеропорт "Київ" був узятий під охорону та оборону підрозділами Територіальної оборони ЗС, а Кривонос був вивільнений від надання допомоги з оборони аеропорту.

"Усі рішення щодо використання сил та засобів документально оформлені встановленим порядком, відтак висвітлені у публікації відомості з обмеженим доступом потребують окремої реакції правоохоронних органів", - наголошується в повідомленні.

"Таким чином, публічні заяви Сергія Кривоноса про вплив президента України на органи досудового розслідування, звільнення його з військової служби не відповідають дійсності та мають ознаки дискредитації вищого військово-політичного керівництва держави, що є неприпустимим під час правового режиму воєнного стану", - зробили висновок у Генштабі.

Раніше в ЗМІ з'явилася інформація про те, що ДБР розпочало кримінальне провадження щодо Кривоноса про можливі протиправні дії, скоєні щодо майна КП "Міжнародний аеропорт "Київ". Також повідомлялося, що телеграму з повідомленням про початок розслідування та запит на надання даних про діяльність Кривоноса в період оборони аеропорту було розіслано до військових штабів ЗСУ.

Сам Кривонос також заявив, що в період оборони аеропорту головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний підписав наказ про прийняття його на військову службу, проте пізніше наказ було скасовано – за словами Кривоноса, за вказівкою президента України Володимира Зеленського.

Теги: #генштаб #кривонос

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