Директор НАБУ про перешкоди операції "Мідас": на наших співробітників збирають дані, від фінмоніторингу немає звітів

Директор Національного антикорупційного бюро (НАБУ) Семен Кривонос констатує численні перешкоди в прловеденні операції "Мідас" - від звинувачень в роботі на РФ до незаконно збору даних на оперативних співробітників і відсутності звітів з боку фінансового моніторингу.

"Якщо говорити про те, що нам перешкоджало на всіх етапах – та все нам перешкоджало – від звинувачень в роботі на русню до збирання інформації із закритих баз даних… збирання даних про пересування наших транспортних засобів, оперативних транспортних засобів на оперативних номерах, рух наших співробітників, їхні конференційні дані, які зберігаються в реєстрах", - розказав він в ході засідання комітету Верховної Ради з питань антикорупційної політики у вівторок.

"Ми зараз встановимо всіх, хто ці дані збирав, - ми проводимо розслідування і в цьому напрямі, тому що абсолютно неприпустимо здійснювати таку діяльність. Я глибоко в цьому переконаний", - наголосив директор НАБУ.

Як сказав Кривонос, є й інші перешкоди. "Ми досі з фінмоніторингу по епізоду, який стосується даного розслідування, не отримали відповідні звіти", - наголосив він.

За словами директора Бюро, "фінансовий моніторинг має прискоритися в опрацюванні наших запитів. Не чекати, що ми щось запитаємо. Функціонування такого величезного офісу з легалізації злочинних доходів не могло бути не поміченим ні банківським моніторингом, ні службою фінансового моніторингу".