14:19 25.11.2025

Директор НАБУ спростовує вплив геополітики на строки публікації матеріалів у справі "Мідас"

Строки публікації подальших матеріалів у справі "Мідас" залежать від їх готовності до такої публікації, а не від геополітики та тиску на Національне антикорупційне бюро України (НАБУ), заявив його директор Семен Кривонос.

"Ми ж не серіал знімали. Ми публікуємо виключно ту частину інформації, яка підтверджує вже зафіксований, задокументований епізод злочинної діяльності. Це наша звичайна практика… Тому ми не зупинили (публікацію – ІФ-У) через геополітику", – заявив він на засіданні комітету Верховної Ради з питань антикорупційної політики у вівторок.

За словами Кривоноса, НАБУ не публікує лише ті матеріали, які ще перебувають на стадії більш глибшого дослідження та встановлення всіх обставин.

"Можете бути певні: ми зберігаємо незалежність і це питання має бути поза сумнівом", – наголосив директор НАБУ.

При цьому він зазначив, що тиск, якого наразі зазнає Бюро, більше схожий на перешкоджання, він не зупинить це розслідування.

 

