14:32 25.11.2025

НАБУ знає власників "анонімних" телеграм-каналів та допускає оплату їхніх послуг бронюванням від мобілізації

Національному антикорупційному бюро України (НАБУ) відомі власники так званих "анонімних" телеграм-каналів, які поширюють негативну інформацію про діяльність бюро, але ця проблема, ймовірно, більше в компетенції Служби безпеки України, заявив директор НАБУ Семен Кривонос.

"Це ж не секрет, що власники анонімних телеграм-каналів, вони не анонімні. Є доволі дуже юні особи, заброньовані від мобілізації… Вони думають, що вони анонімні, а ми знаємо, хто це такі", – сказав він в ході засідання комітету Верховної Ради з питань антикорупційної політики у вівторок.

"Вони поширюють негативну інформацію, але ж – питання! - ми не можемо це розслідувати. Не знаю, чи відноситься це до свободи слова, це, мабуть, Служба безпеки України має більш ретельно звертати увагу на розповсюдження через ці телеграм-помийки інформації про те, що ми працюємо на "русню" і що ми - "русня", – додав Кривонос.

За його словами, власники цих телеграм-каналів дуже гарно себе почувають та мають чудові транспортні засоби.

"Є у них керівники цих груп - вони відомі, спікери - вони поширюють оцей бруд постійний, системний. Він коштує дуже багато грошей, але ми бачимо, скільки грошей надходило злочинній організації. Думаю, вони навіть копійки на них витратили, вони копійчані - ці телеграм-помийки. Тим паче, що, може, і за бронь від мобілізації вони це роблять", – зазначив директор НАБУ.

 

