Переговори про членство України в ЄС можуть розпочатися у 2023 році - Стефанішина

Віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина вважає, що переговори про членство України в Європейському Союзі можуть розпочатись у 2023 році.

"Реалістично абсолютно виглядає 2023 рік. Європейський Союз не почав із нами працювати тільки 23 червня. Ми підготували майже 6 тисяч відповідей на запитання і ми це робили разом із ЄС. Тому що всі реформи, які ми робили, ми робили спільно на виконання Угоди про асоціацію, тобто розуміння України дуже велике. Тому певні процедури – такі, як скринінг, оцінка ринків, законодавство – це не те, що потребує років, а це вже робота, яку потрібно оформити, тому абсолютно реалістично перейти до переговорів після всіх оцінок уже в 2023 році", - сказала Стефанішина в інтерв'ю інтернет-виданню "Європейська правда".

Віцепрем'єрка зазначила, що чіткіше про можливий початок переговорів можна буде говорити ближче до кінця 2022 року.

Крім того, вона заявила, що Україна зможе підготуватись до вступу в ЄС за три роки. "Побачимо, чи зможе Європейський Союз", - додала Стефанішина.

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна до кінця 2024 року планує повністю бути готовою до вступу у Євросоюз.