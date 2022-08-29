Події

12:04 29.08.2022

Переговори про членство України в ЄС можуть розпочатися у 2023 році - Стефанішина

1 хв читати
Переговори про членство України в ЄС можуть розпочатися у 2023 році - Стефанішина

Віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина вважає, що переговори про членство України в Європейському Союзі можуть розпочатись у 2023 році.

"Реалістично абсолютно виглядає 2023 рік. Європейський Союз не почав із нами працювати тільки 23 червня. Ми підготували майже 6 тисяч відповідей на запитання і ми це робили разом із ЄС. Тому що всі реформи, які ми робили, ми робили спільно на виконання Угоди про асоціацію, тобто розуміння України дуже велике. Тому певні процедури – такі, як скринінг, оцінка ринків, законодавство – це не те, що потребує років, а це вже робота, яку потрібно оформити, тому абсолютно реалістично перейти до переговорів після всіх оцінок уже в 2023 році", - сказала Стефанішина в інтерв'ю інтернет-виданню "Європейська правда".

Віцепрем'єрка зазначила, що чіткіше про можливий початок переговорів можна буде говорити ближче до кінця 2022 року.

Крім того, вона заявила, що Україна зможе підготуватись до вступу в ЄС за три роки. "Побачимо, чи зможе Європейський Союз", - додала Стефанішина.

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна до кінця 2024 року планує повністю бути готовою до вступу у Євросоюз.

Теги: #україна #єс #переговори

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:59 29.08.2022
Швеція надасть Україні допомогу на 1 млрд крон, зокрема 500 млн крон військової підтримки

Швеція надасть Україні допомогу на 1 млрд крон, зокрема 500 млн крон військової підтримки

07:53 29.08.2022
Боррель висловив сумнів, що пропозиція про заборону видачі віз росіянам отримає одноголосну підтримку ЄС

Боррель висловив сумнів, що пропозиція про заборону видачі віз росіянам отримає одноголосну підтримку ЄС

16:14 28.08.2022
В ЄС планують підтримати призупинення спрощеного візового режиму з Росією - ЗМІ

В ЄС планують підтримати призупинення спрощеного візового режиму з Росією - ЗМІ

11:16 28.08.2022
Боррель про можливості створення єдиної армії ЄС: Жодна з 27 армій не буде замінена єдиними європейськими силами

Боррель про можливості створення єдиної армії ЄС: Жодна з 27 армій не буде замінена єдиними європейськими силами

07:12 28.08.2022
США збільшують доставку зброї Україні морським шляхом

США збільшують доставку зброї Україні морським шляхом

19:56 27.08.2022
Перший міжнародний обмін інформацією про фінрахунки заплановано на вересень-2024

Перший міжнародний обмін інформацією про фінрахунки заплановано на вересень-2024

16:09 27.08.2022
Кабмін пропонує схвалити приєднання України до Угоди про заснування та статут Європейської організації публічного права

Кабмін пропонує схвалити приєднання України до Угоди про заснування та статут Європейської організації публічного права

08:00 27.08.2022
Заступник міністра інфраструктури заявляє про неможливість вивезення металу в рамках "зернової ініціативи"

Заступник міністра інфраструктури заявляє про неможливість вивезення металу в рамках "зернової ініціативи"

07:03 27.08.2022
Гроссі вітає відновлення роботи енергоблоку на Запорізькій АЕС

Гроссі вітає відновлення роботи енергоблоку на Запорізькій АЕС

07:00 27.08.2022
Частка жінок в українському IT потроїлася за десять років

Частка жінок в українському IT потроїлася за десять років

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Генштаб ЗСУ про справу щодо оборони аеропорту "Київ": Заяви Кривоноса про звільнення з військової служби не відповідають дійсності

ДБР перевіряє обґрунтованість наказів вилучити майно аеропорту "Київ" та пошкодити злітні смуги

Глава "Нафтогазу" очікує зниження температури опалення у приміщеннях українців цієї зими на 4°C - ЗМІ

У Миколаєві припиняється водопостачання, тривають ремонтні роботи

Унаслідок обстрілу Енергодару поранено десятьох людей, двоє у тяжкому стані

ОСТАННЄ

На сайті ОП розмістили довідку про виплати та гарантії для постраждалих унаслідок війни

Адмінбудівлю в центрі Харкова, зруйновану внаслідок ворожого ракетного удару, буде розібрано - Терехов

На Харківщині розробляють плани обов'язкової евакуації у разі потреби, але наразі підстав для неї немає - Синєгубов

Україна хотіла б отримати від Швеції гаубиці Archer та ЗРК RBS-70 - глава МЗС

Генштаб ЗСУ про справу щодо оборони аеропорту "Київ": Заяви Кривоноса про звільнення з військової служби не відповідають дійсності

ДБР перевіряє обґрунтованість наказів вилучити майно аеропорту "Київ" та пошкодити злітні смуги

Глава "Нафтогазу" очікує зниження температури опалення у приміщеннях українців цієї зими на 4°C - ЗМІ

У найближчі дві доби в Україні без істотних опадів

Zakaz.ua відновив доставку продуктів з Меtrо

G7 вітає поїздку експертів МАГАТЕ на Запорізьку АЕС

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА