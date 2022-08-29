Події

10:02 29.08.2022

Кабмін України розширює можливості для ветеранського підприємництва

1 хв читати
Кабмін України розширює можливості для ветеранського підприємництва

Кабінет Міністрів вніс зміни до функціонування Українського ветеранського фонду, які розширюють можливості для ветеранського підприємництва.

"Ухвалені зміни відкривають нові можливості для ветеранського підприємництва та ветеранських ініціатив, розвитку яких сприяє Український ветеранський фонд, що діє при Мінветеранів. По-перше, ми зможемо надавати мікрофінансування не лише з числа ветеранів і членів їхніх сімей – внутрішньо переміщених осіб. А по-друге, ми зможемо фінансувати конкурсні програми", - йдеться у повідомленні пресслужби Міністерства у справах ветеранів.

Фонд також зможе використовувати бюджетні кошти для надання підтримки не лише ветеранам-діючим військовослужбовцям та членам їхніх сімей, які захищають рідну країну в лавах Збройних сил України, а й тим, хто служить в інших військових формуваннях, створених відповідно до чинного українського законодавства, зокрема й добровольчих формуваннях територіальних громад.

Теги: #ветерани #підприємництво

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:27 22.08.2022
Українські ветерани становлять "кістяк" озброєних підрозділів під час відсічі агресії РФ – Стефанчук

Українські ветерани становлять "кістяк" озброєних підрозділів під час відсічі агресії РФ – Стефанчук

14:09 22.08.2022
Низку онлайн-послуг для ветеранів запустять із першого дня перемоги - Шмигаль

Низку онлайн-послуг для ветеранів запустять із першого дня перемоги - Шмигаль

13:47 22.08.2022
Політика стосовно ветеранів має стати основою державної політики – Зеленський

Політика стосовно ветеранів має стати основою державної політики – Зеленський

12:07 27.06.2022
Ветеранський фонд запустив гарячу лінію кризової допомоги та підтримки для ветеранів та їхніх сімей

Ветеранський фонд запустив гарячу лінію кризової допомоги та підтримки для ветеранів та їхніх сімей

12:51 18.06.2022
Після перемоги в Україні будуть виділені дві категорії ветеранів: захисники і годувальники

Після перемоги в Україні будуть виділені дві категорії ветеранів: захисники і годувальники

19:54 09.06.2022
Американські ветерани прибули в Україну, щоб підтримати українських військових, які постраждали на фронті

Американські ветерани прибули в Україну, щоб підтримати українських військових, які постраждали на фронті

09:49 06.06.2022
Український ветеранський фонд розпочав реалізацію проєкту з мікрофінансування ветеранського бізнесу переселенців розміром до 20 тис. грн

Український ветеранський фонд розпочав реалізацію проєкту з мікрофінансування ветеранського бізнесу переселенців розміром до 20 тис. грн

13:04 10.05.2022
Зафіксовано декілька випадків розстрілу російськими окупантами ветеранів АТО/ООС – нардеп Лубінець

Зафіксовано декілька випадків розстрілу російськими окупантами ветеранів АТО/ООС – нардеп Лубінець

12:37 08.05.2022
Музей російсько-української війни має отримати як фізичне втілення в центрі Києва, так і віртуальну платформу - Лапутіна

Музей російсько-української війни має отримати як фізичне втілення в центрі Києва, так і віртуальну платформу - Лапутіна

10:58 08.05.2022
Ветерани будуть пріоритетною категорією у забезпеченні житлом населення - Лапутіна

Ветерани будуть пріоритетною категорією у забезпеченні житлом населення - Лапутіна

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Унаслідок обстрілу Енергодару поранено десятьох людей, двоє у тяжкому стані

ЗСУ влучили у склади та військову частину росіян в окупованому Херсоні

ЗСУ з початку війни ліквідували майже 47,1 тис. російських агресорів - Генштаб

Радник голови Херсонської ОВА: З'явилася інформація, що у Залізному Порту вбито екснардепа Олексія Ковальова

Місія МАГАТЕ вже в дорозі до Запорізької АЕС

ОСТАННЄ

Понад 67 тис. абітурієнтів отримали рекомендації для зарахування на бюджет на основі середньої освіти – МОН

Зеленський нагородив світових політиків, бізнесменів, артистів та журналістів

Передано до суду справу за обвинуваченням директора Russia Today за заклики до геноциду українців

Унаслідок обстрілу Енергодару поранено десятьох людей, двоє у тяжкому стані

ЗСУ влучили у склади та військову частину росіян в окупованому Херсоні

Ворог обстріляв один із районів Слов'янська, є проблема з постачанням електроенергії

ЗСУ з початку війни ліквідували майже 47,1 тис. російських агресорів - Генштаб

У результаті ранкового ракетного удару по Харкову поранено мирного жителя, за добу із пораненнями госпіталізовано ще двох

У результаті агресії РФ в Україні загинуло 379 дітей, поранено – 735

В акваторії порту тимчасово окупованого Бердянська утворилася пляма з нафтопродуктів

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА