Кабмін України розширює можливості для ветеранського підприємництва

Кабінет Міністрів вніс зміни до функціонування Українського ветеранського фонду, які розширюють можливості для ветеранського підприємництва.

"Ухвалені зміни відкривають нові можливості для ветеранського підприємництва та ветеранських ініціатив, розвитку яких сприяє Український ветеранський фонд, що діє при Мінветеранів. По-перше, ми зможемо надавати мікрофінансування не лише з числа ветеранів і членів їхніх сімей – внутрішньо переміщених осіб. А по-друге, ми зможемо фінансувати конкурсні програми", - йдеться у повідомленні пресслужби Міністерства у справах ветеранів.

Фонд також зможе використовувати бюджетні кошти для надання підтримки не лише ветеранам-діючим військовослужбовцям та членам їхніх сімей, які захищають рідну країну в лавах Збройних сил України, а й тим, хто служить в інших військових формуваннях, створених відповідно до чинного українського законодавства, зокрема й добровольчих формуваннях територіальних громад.