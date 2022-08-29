У результаті агресії РФ в Україні загинуло 379 дітей, поранено – 735

Станом на 29 серпня 2022 року офіційна кількість дітей, які загинули в результаті агресії РФ, за добу не змінилася - 379, зросла кількість поранених - понад 735, повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

"Понад 1114 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. Станом на ранок 29 серпня 2022 року офіційна кількість дітей-жертв за добу не змінилася – 379. Зросла кількість поранених – понад 735. Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 388, Харківській – 202, Київській – 116, Чернігівській – 68, Миколаївській – 67, Луганській – 61, Херсонській – 55, Запорізькій – 46", - сказано у повідомленні, опублікованому в телеграм-каналі.

Ці цифри є не остаточними, оскільки триває робота щодо їх встановлення у місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Унаслідок ворожого обстрілу 28 серпня житлової інфраструктури м. Оріхів Пологівського району Запорізької області отримали поранення двоє дітей 3 та 6 років.

У результаті бомбардування та обстрілів збройними силами РФ пошкоджено 2328 навчальних закладів, 289 – зруйновано повністю.