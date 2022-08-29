Події

08:28 29.08.2022

На Харківщині за добу зафіксовано понад 15 пошкоджень житла та інших об'єктів

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На Харківщині за добу зафіксовано понад 15 пошкоджень житла та інших об'єктів

У Харківській області зберігається небезпечна обстановка через ракетні обстріли та застосування російськими окупаційними військами систем залпового вогню проти мирних жителів облцентру та населених пунктів, що призводить до нових руйнувань житла та інших об'єктів, повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції.

"Працівники слідчо-оперативних груп та експерти-криміналісти за минулу добу опрацювали понад 15 фактів руйнувань житла та інших об'єктів на території регіону внаслідок обстрілів і пожеж", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці разом із військовими на блокпостах перевірили за добу понад 1000 машин. Завдяки інформації від населення до відділів поліції доставлено 15 осіб для перевірки їх на предмет можливої співпраці з російськими окупантами.

 

 

Теги: #пошкодження #обстріли #харківщина

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