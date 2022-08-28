Український омбудсмен повідомив слідчій комісії ООН про скандальне відео

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив про скандальне відео з демонстрацією "останків" керівнику зі встановлення фактів слідчої комісії ООН по Україні Оле Солвангу.

"Демонстрація "останків" загиблих захисників Маріуполя стала приводом для "стендапу на військову тематику". Єдиною метою таких дій Росії є чергове заподіяння болю родичам загиблих і зниклих", - написав Лубінець у соцмережі Фейсбук у неділю.

Омбудсмен заявив про необхідність "щодня фіксувати факти воєнних злочинів і повідомляти міжнародному спільноту про порушення".

"Нагадаю, що коли люди гинуть під час війни, з їхніми тілами потрібно поводитися шанобливо та з гідністю, незалежно від того, чи загиблий є цивільною особою, чи військовослужбовцем. Останки невідомих осіб мають бути ідентифіковані. Повага до померлих - це не просто гуманізм і турбота про близьких загиблих. Це міжнародні стандарти, виконання яких гарантує, що загиблі не будуть поповнювати перелік зниклих безвісти", - зазначив він.

Лубінець повідомив, що також звернеться до Офісу генпрокурора.