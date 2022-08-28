ВИБУХИ ЧУТИ В МИКОЛАЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
ВИБУХИ ЧУТИ В МИКОЛАЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
ВИБУХИ ЧУТИ В МИКОЛАЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
У тимчасово окупованій Новій Каховці горить завод "Сокіл", де було облаштовано штаб російських окупантів
У тимчасово окупованій Новій Каховці горить завод "Сокіл", де було облаштовано штаб російських окупантів
Кулеба: російські загарбники перетворили Запорізьку АЕС на військову базу, поставивши під загрозу весь континент
У Запорізькій області знайшли повішеним колаборанта, який очолив окупаційну "поліцію" в одному із сіл
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