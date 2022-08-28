Події

11:02 28.08.2022

За добу на Харківщині внаслідок ворожих обстрілів одна людина загинула, дві дістали поранень

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За добу на Харківщині внаслідок ворожих обстрілів одна людина загинула, дві дістали поранень

Минулої доби російські окупанти обстрілювали Харків і мирне населення Богодухівського, Чугуївського, Харківського та Ізюмського районів області, є загиблий і поранені серед мирного населення, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"За даними Центру екстреної медичної допомоги, протягом доби в смт Золочів Богодухівського району одна людина загинула. У смт Донець Ізюмського району одну людину поранено. У смт Слатине госпіталізовано ще одного пораненого", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Крім того, внаслідок обстрілу пошкоджено житлові будинки, об'єкти промисловості, сталися лісові пожежі.

Уночі обстрілів Харкова не зафіксовано. Близько півночі російські окупанти запустили дві ракети з території Бєлгородської області. Вибухи пролунали у районі Травневого та Південного Харківського району. За попередніми даними, ніхто не постраждав.

Теги: #обстріли #харківщина

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