Уночі росіяни обстріляли Краматорськ і Слов'янськ, пошкоджено житлові будинки та школу

У ніч проти неділі російські окупанти обстріляли Краматорськ і Слов'янськ, пошкоджено багатоповерхівки, житлові будинки та школу, без жертв, повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

"Слов'янськ зазнав обстрілу близько першої години ночі: пошкоджено 8 багатоповерхівок, один із снарядів влучив у двір школи. На щастя, обійшлося без жертв", - написав він у телеграм-каналі.

Також уночі під обстріл потрапив Краматорськ – росіяни цілилися у залізничну інфраструктуру та пошкодили житлові будинки поряд із залізницею. За словами Кириленка, інформація про постраждалих наразі не надходила.

Глава ОВА наголосив, що наслідки цих обстрілів могли бути значно страшнішими, якби мешканців постраждалих будинків не було раніше евакуйовано.