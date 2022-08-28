Україна від початку війни через посередництво МКЧХ повернула понад 540 загиблих захисників

Від початку повномасштабного вторгнення російської армії через міжнародне представництво Червоного Хреста вдалося повернути тіла 541 загиблого українського захисника, повідомив уповноважений з питань осіб, які зникли безвісти за особливих обставин Олег Котенко.

"Через міжнародне представництво Червоного Хреста вдалося організувати комунікацію зі стороною рф. Перемовини з агресором проводити складно, але нам вже вдалося повернути 541 загиблого захисника. З Маріуполя доставлено 428 тіл, з них понад 300 – захисники Азовсталі. Повертаємо загиблих із Донецького, Запорізького, Херсонського, Харківського, Луганського напрямків – звідусіль", - цитує Котенка пресслужба Кабінету міністрів.

За його словами, найбільша складність при поверненні загиблих – це комунікація із ворогом.

"Ми передаємо російській стороні локації, де є наші загиблі. Вони мають їх забирати, і тоді проводимо обміни. Але не завжди рф хоче йти в зону бойових дій, хоча оголошується режим тиші. Навіть буває складно домовитися, щоб на ТОТ забрали тіла наших хлопців. Через величезні втрати особового складу росіяни не справляються зі своїми загиблими", - зазначив він.

Котенко повідомив, що комунікація з рідними зниклих безвісти чи загиблих українських захисників безперервна.