Події

07:07 28.08.2022

МАГАТЕ затвердило склад місії на Запорізьку АЕС

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МАГАТЕ затвердило склад місії на Запорізьку АЕС

МАГАТЕ затвердило групу експертів, прибуття яких на Запорізьку атомну електростанцію заплановано наступного тижня, повідомило The New York Times.

"Росія та Україна знову обвинуватили один одного в обстрілі Запорізької АЕС, тому наглядовий орган ООН з атомної енергії зібрав групу експертів для відвідування об'єкта на тлі побоювань щодо можливої ядерної аварії", – йдеться у повідомленні з посиланням на список членів місії, який є у розпорядженні редакції.

"У списку членів команди, з якими ознайомилася The New York Times, є голова ядерної агенції Рафаель Маріано Гроссі з Аргентини і ще 13 експертів із переважно нейтральних країн. Ані Сполучені Штати, ні Велика Британія, країни, які Росія зневажає як несправедливо упереджені через їхню рішучу підтримку України, не представлені", - сказано в інформації.

 

 

 

Теги: #магате #місія #заес

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