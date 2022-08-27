Мінсоцполітики України передало до ООН список осіб на виплату грошової допомоги

Міністерство соціальної політики України передало Світовій продовольчій програмі ООН черговий список заяв на виплату грошової допомоги.

"Він складається із 127 626 заяв від одержувачів допомоги - малозабезпечених сімей та осіб з інвалідністю з Чернігівської, Дніпропетровської, Донецької, Харківської, Херсонської, Київської, Луганської, Миколаївської, Одеської, Сумської та Запорізької областей. Допомогу зможе отримати 276 551 особа", - повідомляє пресслужба міністерства у телеграм-каналі.

Загалом списки, передані раніше на виплати міжнародним організаціям згідно з укладеними меморандумами, включають 780 722 особи. Крім цього, передана інформація для здійснення виплат 189 428 особам, зазначеним у заявах, поданих через гуманітарну платформу еДопомога. Таким чином, на сьогодні загальна кількість людей, дані яких передано у списках до міжнародних організацій для здійснення виплат, становить 1 246 701 особу.

У міністерстві нагадали, що платформа еДопомога має три напрями підтримки українців: державний, волонтерський та міжнародний. Платформа надає можливість залишити заявку на фінансову підтримку міжнародних організацій. Зі свого боку, Мінсоцполітики проводить верифікацію даних заявника, використовуючи наявні державні інформаційні реєстри та бази даних, що дозволяє отримувати перевірену інформацію про особу.

"Рішення про надання допомоги приймають міжнародні організації. Пріоритетними є вразливі групи людей, зокрема люди з інвалідністю, пенсіонери, самотні батьки, які самостійно виховують дітей, малозабезпечені сім'ї", - наголошується в повідомленні.

Допомога виплачується у розмірі 2220 грн. на кожного члена сім'ї на місяць упродовж трьох місяців.