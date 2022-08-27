Події

15:31 27.08.2022

З небезпечних регіонів планується точкова евакуація понад 800 дітей-сиріт та тих, хто залишився без батьківського піклування - Верещук

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З небезпечних регіонів планується точкова евакуація понад 800 дітей-сиріт та тих, хто залишився без батьківського піклування - Верещук

Із небезпечних регіонів планується точкова евакуація ще понад 800 дітей-сиріт і тих, що залишилися без батьківського піклування, повідомляє віцепрем'єр – міністр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

"Зараз почалася точкова евакуація таких дітей (діти-сироти та ті, що залишилися без батьківського піклування – ІФ-У) із Запорізької, Дніпропетровської та інших областей – з потенційно небезпечних місць. Плануємо евакуювати ще понад 800 дітей", – цитує Верещук пресслужба Міністерства.

Зазначається, що протягом літа за участю Мінреінтеграції 127 дітей з інтернатних установ Одеської та Чернігівської областей разом з опікунами були доставлені за кордон на реабілітацію.

Згідно з повідомленням, загалом з 24 лютого понад 6 тис. дітей-сиріт були переміщені в безпечні регіони.

Теги: #евакуація #діти #верещук

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