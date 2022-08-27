ЗСУ влучили в контрольно-спостережні пункти ворожих БТГ десантно-штурмового полку у Нововознесенському та Дудчанах - ОК "Південь"

Українські ракетно-артилерійські підрозділи влучилт в контрольно-спостережні пункти батальйонних тактичних груп 83 і 11 десантно-штурмового полку в Нововознесенському і Дудчанах, повідомляє Оперативне командування "Південь".

"Виконуючи вогневі завдання, наші ракетно-артилерійські підрозділи влучили в контрольно-спостережні пункти батальйонних тактичних груп 83 та 11 десантно-штурмового полку у Нововознесенському та Дудчанах. Зафіксовано ліквідацію 11 рашистів, переносного зенітно-ракетного комплексу та декількох одиниць броньованої техніки", - йдеться в повідомленні в Facebook.