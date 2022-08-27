Нічний ракетний удар по центру Харкова було завдано С-300, випущеними з території Бєлгородської області - прокуратура

Нічні ракетні удари, завдані російськими окупаційними військами по центру Харкова, розслідуються як порушення законів і звичаїв війни (ч.1 ст. 438 КК України).

"Попередньо окупанти обстріляли Харків ракетами типу С-300 з території Бєлгородської області. Будь-які військові об'єкти на зазначених територіях відсутні", - повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

27 серпня близько 2:10 ночі військові країни-агресора завдали чергового ракетного удару по центральній частині м.Харкова. Унаслідок обстрілу в Основ'янському районі суттєво пошкоджені низка адміністративних і житлових будівель, зокрема будинки, що мають історичне значення. Крім того, зруйновані магазини, туристичне агентство і фінансові установи. Поранена 61-річна місцева мешканка. Близько 3 години ночі російська ракета влучила у відкриту ділянку в Київському районі Харкова.

Надалі матеріали кримінального провадження будуть передані в управління СБУ в Харківській області.