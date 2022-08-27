Події

11:41 27.08.2022

Нічний ракетний удар по центру Харкова було завдано С-300, випущеними з території Бєлгородської області - прокуратура

1 хв читати

Нічні ракетні удари, завдані російськими окупаційними військами по центру Харкова, розслідуються як порушення законів і звичаїв війни (ч.1 ст. 438 КК України).

"Попередньо окупанти обстріляли Харків ракетами типу С-300 з території Бєлгородської області. Будь-які військові об'єкти на зазначених територіях відсутні", - повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

27 серпня близько 2:10 ночі військові країни-агресора завдали чергового ракетного удару по центральній частині м.Харкова. Унаслідок обстрілу в Основ'янському районі суттєво пошкоджені низка адміністративних і житлових будівель, зокрема будинки, що мають історичне значення. Крім того, зруйновані магазини, туристичне агентство і фінансові установи. Поранена 61-річна місцева мешканка. Близько 3 години ночі російська ракета влучила у відкриту ділянку в Київському районі Харкова.

Надалі матеріали кримінального провадження будуть передані в управління СБУ в Харківській області.

Теги: #прокуратура #харків #війна #обстріли

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:49 27.08.2022
Росіяни уранці обстріляли Миколаїв, попередньо, без жертв

Росіяни уранці обстріляли Миколаїв, попередньо, без жертв

11:48 27.08.2022
Ворог обстріляв район залізничного вокзалу в Слов'янську, згорів приватний будинок - мер

Ворог обстріляв район залізничного вокзалу в Слов'янську, згорів приватний будинок - мер

11:44 27.08.2022
У Миколаївській області внаслідок російських обстрілів одна людина загинула і одна поранена

У Миколаївській області внаслідок російських обстрілів одна людина загинула і одна поранена

11:38 27.08.2022
ПС ЗСУ знищили російський вертоліт і три БПЛА

ПС ЗСУ знищили російський вертоліт і три БПЛА

11:26 27.08.2022
Росіяни обстріляли дві громади Сумської області - ОВА

Росіяни обстріляли дві громади Сумської області - ОВА

11:08 27.08.2022
Росіяни 26 разів обстріляли житлові квартали Донецької області, зруйновані та пошкоджені 66 цивільних об'єктів – поліція

Росіяни 26 разів обстріляли житлові квартали Донецької області, зруйновані та пошкоджені 66 цивільних об'єктів – поліція

08:37 27.08.2022
У результаті нічного удару по Харкову постраждала людина, ще одна загинула та дві постраждали внаслідок побутових пожеж

У результаті нічного удару по Харкову постраждала людина, ще одна загинула та дві постраждали внаслідок побутових пожеж

08:16 27.08.2022
Минулої доби в результаті обстрілів Донецької області загинули двоє людей, 12 – поранені

Минулої доби в результаті обстрілів Донецької області загинули двоє людей, 12 – поранені

07:20 27.08.2022
У результаті нічних ударів по Харкову постраждали історична будівля та школа в центрі Харкова

У результаті нічних ударів по Харкову постраждали історична будівля та школа в центрі Харкова

07:09 27.08.2022
Ворог обстріляв Харків, попередньо жертв і постраждалих немає

Ворог обстріляв Харків, попередньо жертв і постраждалих немає

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

До Криму їде ешелон з важкою військовою технікою РФ – ЗМІ

Окупаційна "адміністрація" Криму наказує засекречувати факти вибухів на військових об'єктах - українська розвідка

За добу РФ втратила в Україні 250 людей особового складу

Ворог нарощує сили і засоби радіоелектронної розвідки на волинському та поліському напрямках

Ворог завдав удару по Запоріжжю та області, зафіксовано 16 прильотів

ОСТАННЄ

До Криму їде ешелон з важкою військовою технікою РФ – ЗМІ

Правоохоронці затримали представників одного з благодійних фондів Івано-Франківська за торгівлю гумдопомогою

СБУ затримала російського агента, який "наводив" ракетні удари по школах Миколаєва

Після шторму в Чорному морі можливий зрив мін з якоря – речник Одещини

Окупаційна "адміністрація" Криму наказує засекречувати факти вибухів на військових об'єктах - українська розвідка

За добу РФ втратила в Україні 250 людей особового складу

За ніч ворог завдав 23 артилерійські обстріли по Луганській області

Заступник міністра інфраструктури заявляє про неможливість вивезення металу в рамках "зернової ініціативи"

США мають намір заснувати посаду посла у справах Арктики

За ніч окупанти сім разів обстріляли Нікопольський, тричі – Криворізький район

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА