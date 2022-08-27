Правоохоронці затримали представників одного з благодійних фондів Івано-Франківська за торгівлю гумдопомогою

Служба безпеки України та поліція викрили представників одного з благодійних фондів Івано-Франківська на торгівлі військовою гуманітарною допомогою. Це засновник, директор і працівник фонду.

Як повідомляє пресцентр СБУ, встановлено, що на зібрані у людей гроші псевдоволонтери ввозили з-за кордону спорядження і автомобілі, які продавали замість того, щоб передавати у військові частини.

Замість передбаченої безкоштовної передачі допомоги військовим або іншим благодійним фондам, фігуранти встановлювали комерційну націнку і за готівку продавали спорядження громадським організаціям і волонтерам.

"Виручені від торгівлі волонтерською допомогою кошти не поверталися на рахунок благодійного фонду для придбання нових партій спорядження, а осідали в кишенях спритників", - йдеться в повідомленні.

СБУ встановила ввезення фігурантами понад десяти автомобілів за такою схемою. Крім того, задокументовано отримання ними за кордоном безкоштовного автомобіля, який вони згодом продали в Україні.

Правоохоронці затримали засновника та працівника фонду "на гарячому" під час продажу автомобіля "швидкої" за 6 тисяч євро та 1,2 тисячі доларів.

Двом псевдоволонтерам повідомлено про підозру у незаконному використанні з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги. Планується повідомлення про підозру третьому фігуранту.