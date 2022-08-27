Події

11:08 27.08.2022

Росіяни 26 разів обстріляли житлові квартали Донецької області, зруйновані та пошкоджені 66 цивільних об'єктів – поліція

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За добу армія РФ зруйнувала і пошкодила 66 цивільних об'єктів Донецької області, є загиблі і поранені серед мирного населення, повідомляє поліція області.

"Фашисти вдарили по містах Бахмут, Авдіївка, Слов'янськ, Миколаївка, Красногорівка, Торецьк, смт Нью-Йорк, Очеретине, Черкаське, Неліпівка, селах Відрадне, Времівка, Максиміліанівка, Нетайлове, Олександрівка. Є загиблі і поранені серед мирного населення. Окупанти застосували ракети, ЗРК "С-300", артилерію, РСЗВ "Ураган", "Град", — йдеться в повідомленні.

Ворог зруйнував і пошкодив 35 житлових будинків, школу, технікум, магазини, ринок, виробничий цех, готель, стадіон, лінії електропередач.

Поліція та СБУ порушили кримінальні провадження за ст.438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Теги: #війна #обстріли #донецька_область

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