Окупаційна "адміністрація" Криму наказує засекречувати факти вибухів на військових об'єктах - українська розвідка

Під час спеціальної наради заступник міністра оборони РФ Дмитро Булгаков наказав будь-яким способом приховувати факти вибухів на складах боєприпасів і військових об'єктах, що дедалі частіше стаються на території тимчасово окупованого Криму, повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

"У випадках, коли інформація про знищення військових об'єктів ставатиме відомою громадськості, щоб запобігти ще більшій паніці, окупанти розповідатимуть про недбальство певних посадових осіб, прізвища яких вже встановлені і які будуть притягнуті до відповідальності", - йдеться в повідомленні.

У ГУР наголосили, що тисячі росіян намагаються терміново виїхати з території Криму. Паніка в окупантів розпочалася після серії вибухів на військових об'єктах.