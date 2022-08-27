Події

11:00 27.08.2022

Окупаційна "адміністрація" Криму наказує засекречувати факти вибухів на військових об'єктах - українська розвідка

1 хв читати
Окупаційна "адміністрація" Криму наказує засекречувати факти вибухів на військових об'єктах - українська розвідка

Під час спеціальної наради заступник міністра оборони РФ Дмитро Булгаков наказав будь-яким способом приховувати факти вибухів на складах боєприпасів і військових об'єктах, що дедалі частіше стаються на території тимчасово окупованого Криму, повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

"У випадках, коли інформація про знищення військових об'єктів ставатиме відомою громадськості, щоб запобігти ще більшій паніці, окупанти розповідатимуть про недбальство певних посадових осіб, прізвища яких вже встановлені і які будуть притягнуті до відповідальності", - йдеться в повідомленні.

У ГУР наголосили, що тисячі росіян намагаються терміново виїхати з території Криму. Паніка в окупантів розпочалася після серії вибухів на військових об'єктах.

Теги: #крим #вибухи #гур_міноборони

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:05 27.08.2022
Військові РФ, що дислокуються в Казахстані, відмовляються повертатися, щоб не брати участь у війні проти України – ГУР Міноборони

Військові РФ, що дислокуються в Казахстані, відмовляються повертатися, щоб не брати участь у війні проти України – ГУР Міноборони

11:33 27.08.2022
До Криму їде ешелон з важкою військовою технікою РФ – ЗМІ

До Криму їде ешелон з важкою військовою технікою РФ – ЗМІ

07:11 27.08.2022
Ворог завдав удару по Запоріжжю та області, зафіксовано 16 прильотів

Ворог завдав удару по Запоріжжю та області, зафіксовано 16 прильотів

14:55 26.08.2022
Звуки вибухів у Запоріжжі – робота української ППО, повідомляють в ОВА

Звуки вибухів у Запоріжжі – робота української ППО, повідомляють в ОВА

13:26 26.08.2022
Звуки вибухів на Київщині - знешкодження вибухонебезпечних предметів, повідомили в ОВА.

Звуки вибухів на Київщині - знешкодження вибухонебезпечних предметів, повідомили в ОВА.

12:57 25.08.2022
Більшість жителів окупованого Маріуполя не мають наміру брати участь у так званому референдумі – ГУР Міноборони України

Більшість жителів окупованого Маріуполя не мають наміру брати участь у так званому референдумі – ГУР Міноборони України

07:00 25.08.2022
Декілька вибухів сталося в одній із громад Вишгородського району Київської області

Декілька вибухів сталося в одній із громад Вишгородського району Київської області

11:03 24.08.2022
ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ ПИШУТЬ ПРО ВИБУХИ У МИРГОРОДІ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ ПИШУТЬ ПРО ВИБУХИ У МИРГОРОДІ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

10:31 24.08.2022
У ХАРКОВІ ЧУТИ ВИБУХИ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

У ХАРКОВІ ЧУТИ ВИБУХИ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

22:10 23.08.2022
У ХАРКОВІ ЗНОВУ ЧУТИ ВИБУХИ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

У ХАРКОВІ ЗНОВУ ЧУТИ ВИБУХИ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

До Криму їде ешелон з важкою військовою технікою РФ – ЗМІ

За добу РФ втратила в Україні 250 людей особового складу

Ворог нарощує сили і засоби радіоелектронної розвідки на волинському та поліському напрямках

Ворог завдав удару по Запоріжжю та області, зафіксовано 16 прильотів

Ворог обстріляв Харків, попередньо жертв і постраждалих немає

ОСТАННЄ

На місці нічних ракетних ударів по центру Харкова йдуть пошуково-рятувальні роботи - Синєгубов

Росіяни уранці обстріляли Миколаїв, попередньо, без жертв

Ворог обстріляв район залізничного вокзалу в Слов'янську, згорів приватний будинок - мер

У Миколаївській області внаслідок російських обстрілів одна людина загинула і одна поранена

Нічний ракетний удар по центру Харкова було завдано С-300, випущеними з території Бєлгородської області - прокуратура

ПС ЗСУ знищили російський вертоліт і три БПЛА

Правоохоронці затримали представників одного з благодійних фондів Івано-Франківська за торгівлю гумдопомогою

СБУ затримала російського агента, який "наводив" ракетні удари по школах Миколаєва

Росіяни обстріляли дві громади Сумської області - ОВА

Після шторму в Чорному морі можливий зрив мін з якоря – речник Одещини

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА