За ніч ворог завдав 23 артилерійські обстріли по Луганській області

У ніч на суботу агресор завдав 23 артилерійські обстріли, а також 4 ракетні удари, повідомляє голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"За останню ніч ворог завдав 23 артилерійських обстрілів, зокрема, застосовував реактивні системи залпового вогню. Здійснив три танкових наступи, завдав чотирьох ракетних ударів. Втім, обмежені тактичні досягнення, коли вони в окупантів трапляються, вони не в змозі перетворити в оперативні успіхи – місяцями завмирають на зайнятих позиціях, а подекуди відходять на попередні", - написав Гайдай у телеграм-каналі у суботу вранці.

ЗСУ відбили атаки окупантів від 6 населених пунктів, розташованих на межі Луганської та Донецької областей.

Ворожа авіація працювала в районах 6 міст і сіл.

Окрім цього, Гайдай зазначає, що "в окупованих містах регіону не ведеться ніякої підготовки до опалювального сезону".

"Звісно, що ніхто не перевіряє вцілілі і не відновлює зруйновані теплотраси. Не відремонтовані котельні. Окупаційна влада не готова навіть провести опресування системи опалення, не кажучи вже про повноцінну роботу циклу", - написав глава ОВА.