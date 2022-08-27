Події

07:06 27.08.2022

Унаслідок обстрілів Сумщини було травмовано чотирьох осіб

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Унаслідок обстрілів Сумщини було травмовано чотирьох осіб

У п'ятницю внаслідок обстрілів громад Сумської області зазнали травм чотири особи, повідомляє голова обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

"Під ворожим вогнем опинилися території Есманської та Шалигинської громад Шосткинського району; Хотінської, Миропільської, Білопільської громад Сумського району. На жаль, четверо людей у Білопільській громаді отримали травми, наразі знаходяться під наглядом лікарів", - написав Живицький у телеграм-каналі.

Загалом за п'ятницю окупанти випустили по території області майже 140 мін та снарядів.

 

Теги: #поранені #обстріли #сумська_область

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