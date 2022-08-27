Події

07:05 27.08.2022

Україна має вийти на обсяг експорту зерна морем 3 млн тонн щомісяця

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Україна має вийти на обсяг експорту зерна морем 3 млн тонн щомісяця

Президент України Володимир Зеленський заявив про мету вийти на обсяг експорту українського зерна морем обсягом 3 млн тонн за місяць.

"Сьогодні можемо зробити і перші висновки про порятунок багатьох країн, багатьох народів від продовольчої кризи, яку Росія так хотіла загострити до реального голоду. Майже місяць працює експортна зернова ініціатива, і за цей час із трьох наших морських портів – "Чорноморська", "Одеси" та "Південного" – експортували перший із 24 лютого мільйон тонн агропродукції. Це перемога", - заявив Зеленський у відеозверненні у п'ятницю.

За його словами, це означає на практиці, що українське зерно і сам факт того, що запрацював український напрямок постачання на світовий продовольчий ринок, дають змогу не допускати хаосу на ринку, знімають гостроту продовольчої кризи і не допускають катастрофічного дефіциту".

Він зазначив, що 44 судна з українською агропродукцією вже відправлено до 15 країн світу, є ще 70 заявок на прибуття суден на завантаження. "Мета – вийти на обсяг 3 мільйони тонн експорту морем щомісяця. І це надзвичайно важливо для Африки, Азії та Європи", - заявив Зеленський.

"Важливо і те, щоб і в нашому суспільстві усвідомлювали: цей експорт не лише підтримує міжнародну суб'єктність України, а й дає робочі місця для наших громадян – це сотні тисяч робочих місць, дає доходи для українських компаній, до нашого бюджету та, що дуже важливо, дає кошти для посівної наступного року", - сказав він.

Теги: #зерно #експорт #зеленський

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