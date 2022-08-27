Події

07:03 27.08.2022

Гроссі вітає відновлення роботи енергоблоку на Запорізькій АЕС

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Гроссі вітає відновлення роботи енергоблоку на Запорізькій АЕС

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі заявив, що Україна повідомила агентству про відновлення роботи одного з відключених раніше енергоблоків Запорізької АЕС, і що він вітає це, ідеться у заяві агентства, поширеній у п'ятницю.

"Генеральний директор Гроссі заявив, що вітає відновлення зовнішньої лінії електропередачі. Він додав, що відключення електроенергії вказало на потенційну вразливість АЕС", - наголошується в заяві.

Цей інцидент, як вважає Гроссі, свідчить про виняткову важливість відправлення місії МАГАТЕ на цей об'єкт якнайшвидше, щоб стабілізувати там ситуацію з ядерною безпекою.

Крім того, Гроссі заявив, що продовжує вести консультації з усіма сторонами, щоби організувати місію МАГАТЕ на ЗАЕС.

"Я продовжую вести активні та інтенсивні консультації з усіма сторонами, щоб найближчим часом організувати та очолити місію МАГАТЕ на Запорізьку АЕС, сподіваюся, найближчими днями", - сказав Гроссі.

Як повідомлялося, увечері 26 серпня Запорізька АЕС, яка була повністю відключена від енергосистеми 25 серпня, почала працювати вже двома блоками.

Теги: #україна #аес #магате

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