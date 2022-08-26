Події

21:00 26.08.2022

Залужний обговорив із головою об'єднаного комітету начштабів США Міллі ситуацію на фронті

1 хв читати
Залужний обговорив із головою об'єднаного комітету начштабів США Міллі ситуацію на фронті

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний у п'ятницю, 26 серпня, провів телефонну розмову з головою об'єднаного комітету начальників штабів США Марком Міллі.

"Поінформував про оперативну обстановку по всій лінії фронту. Зауважив, що противник поширює дезінформацію щодо ситуації на Запорізькій АЕС, обвинувачуючи в її обстрілах українських військових", - написав Залужний у телеграм-каналі.

Залужний також подякував США за черговий пакет допомоги та послідовну підтримку України.

"Отримав запевнення генерала Міллі у непохитній допомозі особисто президента Джо Байдена, обох палат парламенту та американського народу загалом", - додав він.

 

 

 

Теги: #сша #розмова #залужний

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:38 26.08.2022
Зеленський обговорив із американським телеведучим та коміком Джиммі Феллоном варіанти співробітництва, які б дозволили привернути увагу світу до подій в Україні

Зеленський обговорив із американським телеведучим та коміком Джиммі Феллоном варіанти співробітництва, які б дозволили привернути увагу світу до подій в Україні

07:45 25.08.2022
Експорт нафти і нафтопродуктів із США досяг рекорду минулого тижня

Експорт нафти і нафтопродуктів із США досяг рекорду минулого тижня

07:19 25.08.2022
Перша леді США знову заразилася COVID-19

Перша леді США знову заразилася COVID-19

07:06 25.08.2022
Ракетний удар Росії по вокзалу в Чаплиному, заповненому мирними жителями, розцінюється як звірство, за яке дадуть відповідь

Ракетний удар Росії по вокзалу в Чаплиному, заповненому мирними жителями, розцінюється як звірство, за яке дадуть відповідь

21:37 24.08.2022
Байден у четвер обговорить із Зеленським хід постачання зброї

Байден у четвер обговорить із Зеленським хід постачання зброї

20:42 24.08.2022
Новий пакет військової допомоги США включатиме шість систем NASAMS

Новий пакет військової допомоги США включатиме шість систем NASAMS

19:04 24.08.2022
Лише РФ відповідальна за агресію проти України та голод для десятків мільйонів людей у всьому світі - постпред США в ООН

Лише РФ відповідальна за агресію проти України та голод для десятків мільйонів людей у всьому світі - постпред США в ООН

18:46 24.08.2022
До держбюджету через механізм Світового банку надійшло $3 млрд грантової допомоги від США - Шмигаль

До держбюджету через механізм Світового банку надійшло $3 млрд грантової допомоги від США - Шмигаль

15:11 24.08.2022
Байден оголосив про найбільший транш військової допомоги Україні на $2,98 млрд – Білий дім

Байден оголосив про найбільший транш військової допомоги Україні на $2,98 млрд – Білий дім

13:21 24.08.2022
США знають, що Україна переможе, і підтримуватимуть її стільки, скільки потрібно, - посол

США знають, що Україна переможе, і підтримуватимуть її стільки, скільки потрібно, - посол

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

ЗАЕС почала працювати двома блоками після повного відключення днем раніше

Глава ОВА: Звуки вибухів в обласному центрі Запорізької області – результат роботи ППО ЗСУ

В Україну прибула перша партія листів від українських військовослужбовців, які перебувають у полоні

СБУ та Нацполіція рекомендують паломникам-хасидам утриматися від візиту в Україну на святкування Рош Гашана

ЗСУ завдали удару по Дар'ївському мосту на Херсонщині, його експлуатацію зупинено – ОК "Південь"

ОСТАННЄ

ЗАЕС почала працювати двома блоками після повного відключення днем раніше

У РФ призупинили видачу біометричних закордонних паспортів

Укроборонпром спільно з Генштабом ЗС України розробили програму розвитку БПЛА для української армії

Глава ОВА: Звуки вибухів в обласному центрі Запорізької області – результат роботи ППО ЗСУ

У Донецькій області продовжується комендантська година

У тимчасово окупованій Боровій заступника головного гауляйтера вивели з дому з мішком на голові та відвезли у невідомому напрямку

Українська митниця попереджає про зміни в організації руху транспорту на кордоні з Польщею

У ЗАПОРІЖЖІ ЧУТНО ВИБУХИ – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

Людство до кінця цього століття стикатиметься з аномальною спекою в кілька разів частіше

Фінляндія та Швеція обговорили з Туреччиною членство в НАТО, наступний раунд переговорів восени

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА