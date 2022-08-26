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17:37 26.08.2022

У навчальних закладах, які планують працювати в режимі онлайн, розмістять переселенців - Верещук

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У навчальних закладах, які планують працювати в режимі онлайн, розмістять переселенців - Верещук

Віцепрем'єр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук заявляє, що в навчальних закладах, які планують працювати в режимі онлайн, розмістять внутрішньо переміщених українців.

"Кожна сім’я, що евакуюється з небезпечних регіонів і з ТОТ, буде забезпечена належними умовами для проживання та перезимує у теплі. Наразі в Україні значна кількість освітніх закладів готується до навчального року, але разом з тим збирається працювати у режимі онлайн. Їхні приміщення – утеплені й обладнані – можуть стати гарним прихистком для ВПО. Було вирішено збільшити кількість закладів, які переобладнають під місця компактного проживання внутрішніх переселенців", - ідеться у повідомленні пресслужби міністерства із посиланням на Верещук.

Зазначається, що також вирішено залучити міжнародні та національні організації до ресурсної підтримки розгортання додаткової кількості місць для розміщення внутрішньо переміщених та евакуйованих осіб у навчальних закладах.

Теги: #переселенці #навчальні_заклади

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