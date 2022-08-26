Один із енергоблоків ЗАЕС знову підключено до мережі – "Енергоатом"

Україна підключила один із шести блоків Запорізької атомної станції до електромережі, повідомила НАЕК "Енергоатом".

"26 серпня 2022 року о 14:04 один із енергоблоків ЗАЕС, який було зупинено вчора, підключено до енергомережі, триває набір потужності", – йдеться у повідомленні в "телеграм-каналі" "Енергоатому".

Згідно з повідомленням, зауважень до роботи обладнання та систем безпеки наразі немає.

"Атомники Запорізької АЕС – справжні герої! Вони невтомно і міцно тримають на своїх плечах ядерну та радіаційну безпеку України та всієї Європи, і самовіддано працюють, щоб рідна країна мала життєдайну електроенергію", – наголосила компанія.

Як повідомлялося, ЗАЕС з 14:14 25 серпня було відключено від мережі через пошкодження останньої (четвертої) лінії електропередач. Унаслідок цього аварійний захист відключив два енергоблоки, що перебували у роботі – №№ 5-6.