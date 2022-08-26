Події

09:40 26.08.2022

Росіяни продовжують накривати вогнем Сіверськ, пошкоджено чотири будинки, в один – пряме влучання – Донецька ОВА

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Росіяни продовжують накривати вогнем Сіверськ, пошкоджено чотири будинки, в один – пряме влучання – Донецька ОВА

Росіяни продовжують накривати вогнем Сіверськ, пошкоджено чотири будинки, в один – пряме влучання, інформація про постраждалих уточнюється, також під обстрілом Соледарська та Світлодарська громади, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"У Сіверську вночі були прильоти - пошкоджено чотири будинки, один із них зазнав прямого влучання. Інформацію щодо постраждалих уточнюємо. У Соледарській громаді під обстрілами опинилися Соледар, Яковлівка, Бахмутське, Міньківка та Васюківка. Інформація про постраждалих наразі не надходила", - написав він у телеграм-каналі.

У Світлодарській громаді вночі під вогнем були Одрадівка, Бахмутка, Жованка, Кодема, Миколаївка, Піски та Майорськ. За попередньою інформацією, без постраждалих.

У Краматорському районі росіяни поцілили в два заклади освіти: в Хіміко-механічний технікум у Слов'янську та школу в Миколаївці. Крім того, у Миколаївці обстрілами пошкоджено п'ять житлових будинків.

Також у Костянтинівській громаді від обстрілу зайнялася пожежа за селом - вигоріло 30 га стерні та 0,3 га лісосмуги.

Джерело: https://t.me/pavlokyrylenko_donoda/4639

Теги: #війна #донецька_область

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