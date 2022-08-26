У центрі Львова обвалилася частина житлового будинку – міськрада

Частина житлового будинку в центрі Львова обвалилася в ніч на п'ятницю, попередньо, постраждалих немає, повідомляє пресслужба Львівської міськради.

Як зазначено в повідомленні, інцидент стався 26 серпня близько першої години ночі в будинку на проспекті Свободи, 23.

"Унаслідок обвалу флігельної частини будинку зруйновано три квартири та два нежитлові приміщення. Одну квартиру здавали в оренду, зараз з'ясовують, чи були там люди. Решту мешканців будинку евакуювали", – наводяться у повідомленні слова заступниці міського голови з питань ЖКГ Ірини Маруняк.

За попередніми даними, можливою причиною обвалу могла стати реконструкція сусіднього будинку на проспекті Свободи, 21.