Події

07:33 26.08.2022

За четвер окупанти запустили понад 100 боєприпасів по трьох районах Сумщини

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За четвер окупанти запустили понад 100 боєприпасів по трьох районах Сумщини

За четвер російські окупанти запустили понад 100 боєприпасів по трьох районах Сумської області, повідомив голова ОВА Дмитро Живицький.

"За день росіян зі своїх територій випустили по наших громадах понад 100 боєприпасів", - написав він у телеграм-каналі.

За його словами, під вогнем ворога були території Шалигінської, Середино-Будської громад Шосткинського району, Хотинської, Білопільської громад Сумського району та Великописарівська громада Охтирського району.

Він зазначив, що у Великописарівській громаді згорів будинок мирних жителів, пошкоджено господарські будівлі та згоріло заготовлене сіно.

Використовували запалювальні боєприпаси поблизу Шосткинського району.

"Обійшлося без постраждалих серед цивільного населення", - наголосив голова ОВА.

 

 

 

Теги: #обстріли #сумська_область

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